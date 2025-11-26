Мінсоцполітики планує об'єднати різні програми підтримки ВПО в одну єдину систему супроводу на кожному етапі від евакуації до адаптації. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

В Україні запровадять нову систему комплексної підтримки ВПО

Нова модель включає:

▪ тимчасове житло;

▪ медичний догляд;

▪ послуги підтриманого проживання;

▪ працевлаштування;

▪ компенсації на придбання доступної іпотеки за програмою єОселя.

Також запустять цифрову платформу, яка спростить бюрократичні процедури, пришвидшить надання адресної допомоги та координуватиме зусилля щодо залучення необхідних ресурсів.

"Нагадаю, наша ТСК вже домоглася ухвалення законопроєкту 12301 у 1 читанні та підготувала до прийняття в цілому, який чітко встановлює обов’язкові заходи державної підтримки ВПО на етапі від евакуації до адаптації.

Зокрема, закріплюється право на отримання виплат на проживання, а обсяг підтримки залежить від ступеня інтеграції ВПО, який оцінюється на підставі оцінки її потреб", – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 листопада оформити допомогу зможуть родини з низькими доходами, навіть якщо раніше не отримували інші види соціальної допомоги. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.

Сума допомоги розраховується на основі базової величини – 4500 грн:

▪ для першого члена сім'ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I-II групи;

▪ для усіх інших – 3150 грн. Для визначення розміру допомоги потрібно від сукупної суми базової величини сім'ї відняти її сукупний середньомісячний дохід. Допомогу не призначать, якщо у складі сім'ї є працездатні особи 18-60 років:

▪ які не працюють або не навчаються;

▪ не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

▪ винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо.

Подання заяви до сервісного центру ПФУ складається з 2 етапів: спочатку про намір отримати допомогу з наданням необхідних документів, а потім у разі погодження підписанням заяви про призначення.