Минсоцполитики планирует объединить различные программы поддержки ВПЛ в одну единую систему сопровождения на каждом этапе от эвакуации к адаптации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

В Украине внедрят новую систему комплексной поддержки ВПЛ

Новая модель включает:

▪ временное жилье;

▪ медицинский уход;

▪ услуги поддержанного проживания;

▪ трудоустройство;

▪ компенсации на приобретение доступной ипотеки по программе есть Обитель.

Также запустят цифровую платформу, которая упростит бюрократические процедуры, ускорит предоставление адресной помощи и координирует усилия по привлечению необходимых ресурсов.

"Напомню, наша ВСК уже добилась принятия законопроекта 12301 в 1 чтении и подготовила к принятию в целом, четко устанавливающему обязательные меры государственной поддержки ВПЛ на этапе от эвакуации к адаптации.

В частности, закрепляется право на получение выплат на проживание, а объем поддержки зависит от степени интеграции ВПЛ, которая оценивается на основании оценки его потребностей", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября оформить помощь смогут семьи с низкими доходами, даже если раньше не получали другие виды социальной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

Сумма пособия рассчитывается на основе базовой величины – 4500 грн:

▪ для первого члена семьи, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы;

▪ для всех остальных – 3150 грн. Для определения размера пособия требуется из совокупной суммы базовой величины семьи вычесть ее совокупный среднемесячный доход. Помощь не назначат, если в составе семьи есть трудоспособные лица 18-60 лет:

▪ не работающие или не обучающиеся;

▪ не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев;

▪ исключения – уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, утрата трудоспособности и т.д.

Подача заявления в сервисный центр ПФУ состоит из 2 этапов: сначала о намерении получить помощь с предоставлением необходимых документов, а затем в случае согласования подписанием заявления о назначении.