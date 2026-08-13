Усе змінилося: скільки українців не планують повертатися з-за кордону

Частка українців за кордоном, які планують повернутися додому, за рік суттєво скоротилася. Водночас удвічі побільшало тих, хто вже не розглядає повернення в Україну. Про це свідчать результати третьої хвилі дослідження факторів зворотної міграції Gradus Research, проведеного у травні 2026 року. Опитування охопило близько 700 українців у країнах ЄС та близько 600 респондентів в Україні. Дані проаналізував голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Майже половина українців не планує повертатися додому. Фото з відкритих джерел

Як показало дослідження, за рік частка українців за кордоном, які планують повернутися в Україну, зменшилася з 68% до 53%. Натомість частка тих, хто не планує повертатися, зросла з 17% до 34%. За словами Гетманцева, навіть за умови завершення війни на умовах України 31% опитаних не планують повертатися. Рік тому таких було лише 13%.

"За чотири роки люди інтегрувалися і побудували нове життя", — пояснює Гетманцев.

Безпека залишається головною умовою повернення українців додому, її назвали 86% респондентів. Однак дедалі важливішими стають економічні та соціальні фактори. Стабільність і можливість планувати майбутнє важливі для 74% опитаних, перспективи для сім'ї — для 77%, а можливості самореалізації — для 56%.

Гетманцев вважає, що суспільна атмосфера також може впливати на рішення про повернення. Як показало опитування, за рік частка людей, які називають негативну суспільну реакцію причиною залишатися за кордоном, зросла з 30% до 53%.

Однак головним фактором, який може підштовхнути українців до повернення, вперше стали зміни умов перебування у країнах ЄС. Їх назвали 66% опитаних. Йдеться, зокрема, про скорочення соціальної підтримки та завершення тимчасового захисту. При цьому 66% українців за кордоном поки не можуть визначити, коли саме повернуться. Це означає, що рішення для мільйонів людей залишається відкритим і залежатиме не лише від завершення війни, а й від того, які умови життя Україна зможе запропонувати після неї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці масово виїжджають з однієї з найпопулярніших країн ЄС. Куди прямують.