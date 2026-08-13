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Все изменилось: сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы

Новое исследование показало, сколько украинцев за границей планируют вернуться в Украину.

13 августа 2026, 13:40
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Slava Kot

Доля украинцев за границей, которые планируют вернуться домой, за год существенно сократилась. В то же время вдвое стало больше тех, кто уже не рассматривает возвращение в Украину. Об этом свидетельствуют результаты третьей волны исследования факторов обратной миграции Gradus Research, проведённого в мае 2026 года. Опрос охватил около 700 украинцев в странах ЕС и около 600 респондентов в Украине. Данные проанализировал глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Все изменилось: сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы

Почти половина украинцев не планируют возвращаться домой. Фото из открытых источников

Как показало исследование, за год доля украинцев за границей, планирующих вернуться в Украину, уменьшилась с 68% до 53%. Зато доля тех, кто не планирует возвращаться, выросла с 17% до 34%. По словам Гетманцева, даже при завершении войны на условиях Украины 31% опрошенных не планируют возвращаться. Год назад таковых было всего 13%.

"За четыре года люди интегрировались и построили новую жизнь", – объясняет Гетманцев.

Безопасность остается главным условием возвращения украинцев на дом, ее назвали 86% респондентов. Однако все более важными становятся экономические и социальные факторы. Стабильность и возможность планировать будущее важны для 74% опрошенных, перспективы для семьи – для 77%, а возможности самореализации – для 56%.

Гетманцев считает, что общественная атмосфера также может оказывать влияние на решение о возвращении. Как показал опрос, за год доля людей, называющих негативную общественную реакцию причиной оставаться за границей, выросла с 30% до 53%.

Однако, главным фактором, который может подтолкнуть украинцев к возвращению, впервые стали изменения условий пребывания в странах ЕС. Их назвали 66% опрошенных. Речь идет, в частности, о сокращении социальной поддержки и завершении временной защиты. При этом 66% украинцев за границей пока не могут определить, когда вернутся. Это означает, что решение для миллионов людей остается открытым и будет зависеть не только от завершения войны, но и от того, какие условия жизни Украина сможет предложить после нее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы массово уезжают из одной из самых популярных стран ЕС. Куда направляются.



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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/economics/migraciya-ukrajinciv-kilkist-ohochih-povernutisya-z-za-kordonu-zmenshuyetsya-50632266.html
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