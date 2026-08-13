Все изменилось: сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы

Доля украинцев за границей, которые планируют вернуться домой, за год существенно сократилась. В то же время вдвое стало больше тех, кто уже не рассматривает возвращение в Украину. Об этом свидетельствуют результаты третьей волны исследования факторов обратной миграции Gradus Research, проведённого в мае 2026 года. Опрос охватил около 700 украинцев в странах ЕС и около 600 респондентов в Украине. Данные проанализировал глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Почти половина украинцев не планируют возвращаться домой. Фото из открытых источников

Как показало исследование, за год доля украинцев за границей, планирующих вернуться в Украину, уменьшилась с 68% до 53%. Зато доля тех, кто не планирует возвращаться, выросла с 17% до 34%. По словам Гетманцева, даже при завершении войны на условиях Украины 31% опрошенных не планируют возвращаться. Год назад таковых было всего 13%.

"За четыре года люди интегрировались и построили новую жизнь", – объясняет Гетманцев.

Безопасность остается главным условием возвращения украинцев на дом, ее назвали 86% респондентов. Однако все более важными становятся экономические и социальные факторы. Стабильность и возможность планировать будущее важны для 74% опрошенных, перспективы для семьи – для 77%, а возможности самореализации – для 56%.

Гетманцев считает, что общественная атмосфера также может оказывать влияние на решение о возвращении. Как показал опрос, за год доля людей, называющих негативную общественную реакцию причиной оставаться за границей, выросла с 30% до 53%.

Однако, главным фактором, который может подтолкнуть украинцев к возвращению, впервые стали изменения условий пребывания в странах ЕС. Их назвали 66% опрошенных. Речь идет, в частности, о сокращении социальной поддержки и завершении временной защиты. При этом 66% украинцев за границей пока не могут определить, когда вернутся. Это означает, что решение для миллионов людей остается открытым и будет зависеть не только от завершения войны, но и от того, какие условия жизни Украина сможет предложить после нее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы массово уезжают из одной из самых популярных стран ЕС. Куда направляются.