Німеччина скоротить підтримку українських біженців – Уряд схвалив зміни до системи соціальної допомоги. Це стосується не всіх українців, а лише тих, які прибули після 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.

Українським біженцям у Німеччині зменшать допомогу

"Вже незабаром вони отримуватимуть не соціальні виплати для безробітних Bürgergeld ("гроші для громадян") – 563 євро, а менший розмір допомоги як шукачі притулку – 441 євро.

Загалом зміни торкнуться незначної кількості українців, адже з квітня до кінця вересня до Німеччини в'їхали 83 тис, з яких лише 28 тис подали заяви на отримання соціальних виплат", – зазначив нардеп.

Станом на жовтень 2025 року 700 тис українських біженців у Німеччині отримують соціальну допомогу.

Для набрання чинності закону потрібно аби його схвалив німецький парламент. Хоча дата розгляду документу поки невідома, очікується що голосів для його прийняття вистачить.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переселенців не зможуть виселяти з місць тимчасового проживання. Відповідний законопроєкт №14219 зареєстрували у парламенті. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Як відомо, ВПО звертаються до органів місцевої влади щодо безоплатного проживання у МТП через відсутність коштів для винайму житла. Втім, трапляються численні випадки примусового виселення переселенців, оскільки місцеві та державні органи влади виключають об’єкт з переліку МТП, що автоматично тягне за собою виселення ВПО.