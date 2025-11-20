Украинским беженцам в Германии уменьшат размер помощи

Германия сократит поддержку украинских беженцев – Правительство одобрило изменения в систему социальной помощи. Это касается не всех украинцев, а только прибывших после 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

Украинским беженцам в Германии снизят помощь

"Вскоре они будут получать не социальные выплаты для безработных Bürgergeld ("деньги для граждан") – 563 евро, а меньший размер пособия как искатели убежища – 441 евро.

В целом изменения коснутся незначительного количества украинцев, ведь с апреля по конец сентября в Германию въехали 83 тыс, из которых только 28 тыс подали заявления на получение социальных выплат", – отметил нардеп.

По состоянию на октябрь 2025 года 700 тыс. украинских беженцев в Германии получают социальную помощь.

Для вступления закона в силу нужно, чтобы его одобрил немецкий парламент. Хотя дата рассмотрения документа пока неизвестна, ожидается, что голосов для его принятия хватит.

