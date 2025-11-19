Переселенців не зможуть виселяти з місць тимчасового проживання. Відповідний законопроєкт №14219 зареєстрували у парламенті. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Переселенці їдуть за кордон чи повертаються на окуповані території: що придумали у Раді

Як відомо, ВПО звертаються до органів місцевої влади щодо безоплатного проживання у МТП через відсутність коштів для винайму житла.

Втім, трапляються численні випадки примусового виселення переселенців, оскільки місцеві та державні органи влади виключають об’єкт з переліку МТП, що автоматично тягне за собою виселення ВПО.

"Внаслідок цього ВПО вимушені їхати закордон у пошуках кращої долі або взагалі повертатися на ТОТ чи території бойових дій, що несе пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. Нормою цього закону гарантується право ВПО на перебування у МТП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення", – наголошує політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ВПО можуть отримати грошову допомогу на оренду житла від УВКБ ООН. Програма діє у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Які ВПО зможуть взяти участь:

▪ проживають у МТП під загрозою виселення;

▪ орендують житло з незадовільними умовами або є загроза виселення;

▪ є спроможними в подальшому самостійно сплачувати оренду;

▪ повернулися із-за кордону та відповідають зазначеним критеріям. Допомога передбачає відшкодування вартості оренди житла протягом шести місяців, при цьому ВПО має самостійно знайти помешкання та сплатити перші два місяці його оренди, які потім буде компенсовано.