Переселенцы уезжают за границу или возвращаются на оккупированные территории: что придумали в Раде

Переселенцы не смогут выселять из мест временного проживания. Соответствующий законопроект №14219 зарегистрировали в парламенте. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Как известно, ВПЛ обращаются в органы местной власти за бесплатным проживанием в МВП из-за отсутствия средств для съема жилья.

Впрочем, случаются многочисленные случаи принудительного выселения переселенцев, поскольку местные и государственные органы власти исключают объект из перечня МВП, автоматически влекущий выселение ВПЛ.

"Вследствие этого ВПЛ вынуждены ехать за границу в поисках лучшей судьбы или вообще возвращаться на ВОТ или территории боевых действий, что несет прямую угрозу их жизни и здоровью. Нормой этого закона гарантируется право ВПЛ на пребывание в МВП в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания", – отмечает политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ВПЛ могут получить денежную помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Программа действует в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Какие ВПЛ смогут принять участие:

▪ проживают в МВП под угрозой выселения;

▪ арендуют жилье с неудовлетворительными условиями или есть угроза выселения;

▪ способны в дальнейшем самостоятельно платить аренду;

▪ вернулись из-за границы и соответствуют указанным критериям. Помощь предусматривает возмещение стоимости аренды жилья в течение шести месяцев, при этом ВПЛ должно самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца его аренды, которые затем будут компенсированы.