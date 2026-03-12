logo_ukra

Українських біженців попереджають про шахрайську схему: де треба бути вкрай обережними
НОВИНИ

Українських біженців попереджають про шахрайську схему: де треба бути вкрай обережними

Молдова попередила українських біженців про шахрайську схему з тимчасовим захистом

12 березня 2026, 12:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральний інспекторат з міграції Молдови повідомив про шахраїв, які під виглядом урядового ресурсу намагаються отримати гроші від українських біженців за продовження тимчасового захисту.

Українських біженців попереджають про шахрайську схему: де треба бути вкрай обережними

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Генінспекторат підтвердив існування шахрайського сайту, який має назву protectietemporara.md (дослівно – "тимчасовий захист") і націлений на біженців з України.

У відомстві зауважили, що він не має жодного відношення до офіційних органів Молдови, а всі пропозиції там є шахрайськими.

У відомстві акцентували, що продовження тимчасового захисту для громадян України є безкоштовною процедурою, а заявки слід подавати через платформу igm.gov.md у розділі "Тимчасовий захист".

Про шахрайський ресурс повідомили у відповідні органи та ініціювали його блокування. Українців, які встигли впійматися на обман, або з них вимагали якісь кошти для продовження статусу, закликають звертатись у поліцію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські країни намагаються робити кроки, щоб залишити українських біженців у себе. Таку заяву в ефірі "Новини.LIVE" зробила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

"Європа думає, як залишити українських біженців у себе", — сказала вона у відповідь на запитання, які настрої всередині Європи щодо українських біженців.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Польщі набувають чинності нові правила щодо перебування українських біженців, які суттєво змінюють систему державної підтримки. З 5 березня окремі положення так званого спеціального закону про допомогу громадянам України припиняють дію, а частину норм буде перенесено до загального законодавства про захист іноземців.




Джерело: https://newsmaker.md/
