logo

BTC/USD

70418

ETH/USD

2070.86

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Украинских беженцев предупреждают о мошеннической схеме: где нужно быть очень осторожными
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинских беженцев предупреждают о мошеннической схеме: где нужно быть очень осторожными

Молдова предупредила украинских беженцев о мошеннической схеме с временной защитой

12 марта 2026, 12:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный инспекторат по миграции Молдовы сообщил о мошенниках, которые под видом правительственного ресурса пытаются получить деньги от украинских беженцев за продление временной защиты.

Украинских беженцев предупреждают о мошеннической схеме: где нужно быть очень осторожными

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Генинспекторат подтвердил существование мошеннического сайта, который называется protectietemporara.md (дословно – "временная защита") и нацелен на беженцев из Украины.

В ведомстве отметили, что он не имеет никакого отношения к официальным органам Молдовы, а все предложения там мошеннические.

В ведомстве акцентировали, что продление временной защиты для граждан Украины является бесплатной процедурой, а заявки следует подавать через платформу igm.gov.md в разделе "Временная защита".

О мошенническом ресурсе сообщили в соответствующие органы и инициировали его блокировку. Украинцев, которые успели пойматься на обман, или с них требовали средства для продления статуса, призывают обращаться в полицию.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские страны пытаются делать шаги, чтобы оставить украинских беженцев у себя. Такое заявление в эфире "Новости.LIVE" сделала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"Европа думает, как оставить украинских беженцев у себя", — сказала она в ответ на вопросы, какие настроения внутри Европы в отношении украинских беженцев.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше вступают в силу новые правила пребывания украинских беженцев, которые существенно меняют систему государственной поддержки. С 5 марта отдельные положения так называемого специального закона о помощи гражданам Украины прекращают действие, а часть норм будет перенесена в общее законодательство о защите иностранцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsmaker.md/
Теги:

Новости

Все новости