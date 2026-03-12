Украинских беженцев предупреждают о мошеннической схеме: где нужно быть очень осторожными

Генеральный инспекторат по миграции Молдовы сообщил о мошенниках, которые под видом правительственного ресурса пытаются получить деньги от украинских беженцев за продление временной защиты.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Генинспекторат подтвердил существование мошеннического сайта, который называется protectietemporara.md (дословно – "временная защита") и нацелен на беженцев из Украины.

В ведомстве отметили, что он не имеет никакого отношения к официальным органам Молдовы, а все предложения там мошеннические.

В ведомстве акцентировали, что продление временной защиты для граждан Украины является бесплатной процедурой, а заявки следует подавать через платформу igm.gov.md в разделе "Временная защита".

О мошенническом ресурсе сообщили в соответствующие органы и инициировали его блокировку. Украинцев, которые успели пойматься на обман, или с них требовали средства для продления статуса, призывают обращаться в полицию.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские страны пытаются делать шаги, чтобы оставить украинских беженцев у себя. Такое заявление в эфире "Новости.LIVE" сделала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"Европа думает, как оставить украинских беженцев у себя", — сказала она в ответ на вопросы, какие настроения внутри Европы в отношении украинских беженцев.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше вступают в силу новые правила пребывания украинских беженцев, которые существенно меняют систему государственной поддержки. С 5 марта отдельные положения так называемого специального закона о помощи гражданам Украины прекращают действие, а часть норм будет перенесена в общее законодательство о защите иностранцев.



