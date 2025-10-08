Українці, які проживали за межами зони бойових дій, не зможуть користуватися повноцінним статусом захисту біженців у Швейцарії. Про це пише портал "Коментарі" із посиланням на SWI.

Українців із деяких регіонів будуть обмежувати у захисті чи депортувати

Більше того, для осіб з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, можлива навіть депортація.

Для осіб, які проживали за межами зон підвищеного ризику в України, депортація зі Швейціарії буде можлива. Разом з тим Статус S (швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України), зберігається у Швейцарській Конфедерації до 4 березня 2027 року.

У середу Федеральна рада визнала, що стабілізація в середньостроковій перспективі в Україні є нереальною, тому біженці не можуть без побоювань повернутися до своєї країни. Але є виключення. На прохання парламенту Федеральна рада вирішила обмежити надання статусу захисту окупованими регіонами або зонами бойових дій. Відповідно, для осіб, які були до приїзду в альпійську країну, за межами таких зон ризику, можливе повернення або депортація.

Наразі депортація розглядається у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Окремо уточнюється, що особи, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, які все ще проживають в Україні, депортації не підлягатимуть.

