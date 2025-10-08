Украинцы, проживавшие вне зоны боевых действий, не смогут пользоваться полноценным статусом защиты беженцев в Швейцарии. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на SWI.

Украинцев из некоторых регионов будут ограничивать защиту или депортировать

Более того, для лиц из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможна даже депортация.

Для лиц, проживавших вне зон повышенного риска в Украине, депортация из Швейциарии будет возможна. Вместе с тем, Статус S (скорое убежище без прохождения долговременных процедур, предоставленный гражданам Украины), сохраняется в Швейцарской Конфедерации до 4 марта 2027 года.

В среду Федеральный совет признал, что стабилизация в среднесрочной перспективе в Украине нереальна, поэтому беженцы не могут без опасений вернуться в свою страну. Но есть исключение. По просьбе парламента Федеральный совет решил ограничить предоставление статуса защиты оккупированными регионами или зонами боевых действий. Соответственно, для лиц, находившихся до приезда в альпийскую страну, за пределами таких зон риска возможен возврат или депортация.

Депортация рассматривается в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Отдельно уточняется, что лица, уже имеющие статус S в Швейцарии, а также члены их семей, все еще проживающие в Украине, депортации не будут подлежать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Ирландия готовится ввести новую схему поддержки для беженцев, которые согласятся добровольно вернуться на родину. По новым правилам размер выплат может достигать 2500 евро для отдельных лиц и до 10 000 евро для семей.