Комітет з питань екологічної політики та природокористування на засіданні 28 січня розглянув та рекомендував до прийняття у другому читанні законопроєкт № 12353. Документ спрямований на системне врегулювання питань евакуації населення в умовах воєнного стану.

У Раді працюють над законом про обов’язкову евакуацію: що відомо

Згідно з проєктом закону, "обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених Урядом в установленому порядку". При цьому процедура запуску процесу чітко регламентована: рішення прийматиметься "за пропозицією військового командування на відповідній території обласними та Київською міською військовими адміністраціями".

Важливою нормою є те, що евакуація може бути як загальною, так і частковою. Зокрема, передбачено обов'язкові заходи "для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя або здоров’я". Це стосується дітей, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Розробники наголошують, що "однією з основних цілей законопроєкту є захист життя та здоров’я дітей у разі загрози їхньому життю".

Окрім безпекових питань, документ регулює побутові аспекти:

Визначаються правила розміщення та життєзабезпечення людей.

"Евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів для проживання".

Передбачена евакуація матеріальних і культурних цінностей.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт із новою назвою — "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань проведення евакуації, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, забезпечення захисту дітей, що перебувають у населених пунктах, які розташовані на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій" — у другому читанні та в цілому як Закон.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що евакуація з прифронтових територій має бути обов’язковою для всіх, а не лише для дітей. Таку заяву зробила народна депутатка України Мар’яна Безугла. Вона наголосила, що у своїх домівках лишаються не тільки "ждуни", але й маломобільні, і просто велика кількість громадян, які заціпеніли у прийнятті будь-якого рішення.