Комитет по экологической политике и природопользованию на заседании 28 января рассмотрел и рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект № 12353. Документ направлен на системное урегулирование вопросов эвакуации населения в условиях военного положения.

В Раде работают над законом об обязательной эвакуации: что известно

Согласно проекту закона, "обязательная эвакуация будет производиться с территорий, определенных Правительством в установленном порядке". При этом процедура запуска процесса четко регламентирована: решение будет приниматься по предложению военного командования на соответствующей территории областными и Киевской городской военными администрациями.

Важной нормой является то, что эвакуация может быть как общей, так и долевой. В частности, предусмотрены обязательные меры "для отдельных категорий населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно принять меры по сохранению жизни или здоровья". Это касается детей, лиц с инвалидностью и пожилых людей. Разработчики отмечают, что "одной из основных целей законопроекта является защита жизни и здоровья детей в случае угрозы их жизни".

Кроме вопросов безопасности, документ регулирует бытовые аспекты:

Определяются правила размещения и жизнеобеспечения людей.

"Эвакуированные граждане имеют право на временное жилье из фондов для проживания".

Предусмотрена эвакуация материальных и культурных ценностей.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект с новым названием — "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, находящихся в населенных пунктах, находящихся на территориях активных и возможных". Закон.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что эвакуация с прифронтовых территорий должна быть обязательной для всех, а не только для детей. Такое заявление сделала народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что в своих домах остаются не только "ждуны", но и маломобильные, и просто большое количество граждан, оцепеневших в принятии любого решения.