Безугла зробила заяву про обов’язкову евакуацію та «ждунів» на прифронтових територіях

Евакуація з прифронтових територій має бути обов’язковою для всіх, а не лише для дітей. Таку заяву зробила народна депутатка України Мар’яна Безугла. Вона наголосила, що у своїх домівках лишаються не тільки "ждуни", але й маломобільні, і просто велика кількість громадян, які заціпеніли у прийнятті будь-якого рішення.

Такі висновки нардепка зробила, передивившись відео зі Львова, де комунальниця на мить застигла під час удару "шахеда", але потім як ні в чому не бувало, продовжила чистити сніг.

"Бахмут, 31 грудня 2022 року, центр міста. Жінка підмітає подвір’я лікарні, з якої з’їхали навіть військові медики, бо все зруйноване, непридатне і постійно обстрілюється. Жінка не виїхала, кожного ранку вона приходить на подвір’я і підмітає його, як зазвичай. На спроби переконати евакуюватися не реагує. Що я робила 31 грудня 2022 року в Бахмуті? Піднімала питання щодо фортифікацій навколо та у місті, переконувала людей евакуйовуватися і допомагала евакуювати деякі установи, які покидали деякі чиновники. Так там і затрималась у підвалі на Новий рік. Тоді ця жінка якось особливо вразила, і я сфотографувала її, але фото було просто на телефоні. Публікую", – пише нардепка.

Вона припустила, що ця жінка з фото, ймовірно, загинула, тому що вчасно не евакуювалася.

"За роки повномасштабного вторгнення я бачила дуже багато випадків, коли люди закриваються ментальним щитом рутини в ситуації, коли треба приймати рішення. Зокрема не евакуюються, гинуть. Тому обов'язкова евакуація усіх, а не лише дітей, законопроєкт щодо якої нарешті має бути остаточно розглянутий комітетом ВРУ найближчим часом та отримав погодження відомств, — критично назріла необхідність. У фронтових містах залишаються не тільки "ждуни", це й маломобільні, і просто велика кількість громадян, які заціпеніли у прийнятті будь-якого рішення. Львівський випадок більше про стресостійкість, мій спогад — про параліч волі", – додала Безугла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації ухвалили складне, але необхідне рішення – про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.