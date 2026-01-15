Эвакуация с прифронтовых территорий должна быть обязательной для всех, а не только для детей. Такое заявление сделала народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что в своих домах остаются не только "ждуны", но и маломобильные, и просто большое количество граждан, оцепеневших в принятии любого решения.

Безуглая сделала заявление об обязательной эвакуации и «ждунов» на прифронтовых территориях

Такие выводы нардепка сделала, пересмотрев видео из Львова, где коммунальщица на мгновение застыла во время удара "шахеда", но потом, как ни в чем не бывало, продолжила чистить снег.

"Бахмут, 31 декабря 2022, центр города. Женщина подметает двор больницы, из которой съехали даже военные медики, потому что все разрушено, непригодно и постоянно обстреливается. Женщина не уехала, каждое утро она приходит во двор и подметает его, как обычно. На попытки убедить эвакуироваться не реагирует. Что я делала 31 декабря 2022 в Бахмуте? Поднимала вопрос о фортификациях вокруг и в городе, убеждала людей эвакуироваться и помогала эвакуировать некоторые учреждения, которые покинули некоторые чиновники. Так там и задержалась в подвале на Новый год. Тогда эта женщина как-то особенно поразила, и я сфотографировала ее, но фото было прямо на телефоне. Публикую", – пишет нардепка.

Она предположила, что эта женщина с фотографиями, вероятно, погибла, потому что вовремя не эвакуировалась.

"За годы полномасштабного вторжения я видела очень много случаев, когда люди закрываются ментальным щитом рутины в ситуации, когда нужно принимать решение. В частности, не эвакуируются, погибают. Поэтому обязательная эвакуация всех, а не только детей, законопроект о которой наконец должен быть окончательно рассмотрен комитетом ВРУ в ближайшее время и получил согласование ведомств, — критически назрела необходимость. Во фронтовых городах остаются не только "ждуны", это и маломобильные, и просто большое количество граждан, оцепеневших в принятии любого решения. Львовский случай больше о стрессоустойчивости, мое воспоминание о параличе воли", – добавила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации приняли сложное, но необходимое решение – об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития шолмад и территорий Украины Алексей Кулеба.