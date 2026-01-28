Вже за чотири дні, з 1 лютого, у Польщі зміняться правила виплати батьківської допомоги за програмою "800+". Виплати для українських громадян зі статусом тимчасового захисту будуть призупинені. Для їхнього поновлення необхідно повторно подати заяву до Управління соціального страхування (ZUS) та підтвердити відповідність новим вимогам держави.

У Польщі з 1 лютого призупинять виплати «800+» для українців: як поновити допомогу

Головною зміною є обов'язкова професійна діяльність батьків. Право на допомогу матимуть лише ті, хто працює за трудовим договором, є самозайнятим, отримує допомогу по безробіттю або має статус стипендіата. Також встановлено поріг внесків: база для розрахунку має становити не менше 30-50% від мінімальної зарплати (залежно від виду діяльності).

Заступниця директора Департаменту сімейних допомог ZUS Єва Крисевич попередила про регулярний контроль: "Ми регулярно щомісяця перевірятимемо, чи виконуються ці умови". Вона додала, що виплати можуть призупинити у разі сумнівів щодо проживання особи в Польщі, її роботи або "чи виконує дитина обов'язкову освіту".

Що потрібно вказати у новій заяві:

Номери PESEL заявника та дитини;

Підтвердження законності перебування та дані про перетин кордону;

Докази професійної діяльності;

Декларацію про те, що дитина відвідує польську школу або дитсадок.

Від вимог щодо працевлаштування звільняються лише батьки дітей з інвалідністю та ті, чия дитина має польське громадянство.

Ці зміни відбуваються на тлі загального реформування підтримки біженців. З 5 березня Польща почне згортати "спеціальний режим" для українців, переводячи їх до спільної системи тимчасового захисту, що діє для всіх іноземців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готують суттєві зміни у системі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, наразі в Уряді розглядають можливість повернення допомоги на проживання у розмірі 3 тис. грн "усім без винятку дітям ВПО, які раніше її отримували".