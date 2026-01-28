В Польше с 1 февраля приостановят выплаты «800+» для украинцев: как восстановить помощь

Уже через четыре дня, с 1 февраля, в Польше изменятся правила выплаты родительской помощи по программе "800". Выплаты для украинских граждан со статусом временной защиты будут приостановлены. Для их восстановления необходимо повторно подать заявление в Управление социального страхования (ZUS) и подтвердить соответствие новым требованиям государства.

Главным изменением является обязательная профессиональная деятельность родителей. Право на помощь будут иметь только те, кто работает по трудовому договору, самозанят, получает пособие по безработице или имеет статус стипендиата. Также установлен порог взносов: база для расчета должна составлять не менее 30-50% минимальной зарплаты (в зависимости от вида деятельности).

Заместитель директора Департамента семейных пособий ZUS Ева Крисевич предупредила о регулярном контроле: "Мы будем регулярно ежемесячно проверять, выполняются ли эти условия". Она добавила, что выплаты могут быть приостановлены в случае сомнений относительно проживания лица в Польше, его работы или "выполняет ли ребенок обязательное образование".

Что нужно указать в новом заявлении:

Номера PESEL заявителя и ребенка;

Подтверждение законности пребывания и данные о пересечении границы;

Доказательства профессиональной деятельности;

Декларацию о том, что ребенок посещает польскую школу или детсад.

От требований по трудоустройству освобождаются только родители детей с инвалидностью и те, у кого ребенок имеет польское гражданство.

Эти изменения происходят на фоне всеобщего реформирования поддержки беженцев. С 5 марта Польша начнет сворачивать "специальный режим" для украинцев, переводя их в общую систему временной защиты, действующую для всех иностранцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовят существенные изменения в системе поддержки внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, в настоящее время в Правительстве рассматривают возможность возвращения помощи на проживание в размере 3 тыс. грн "всем без исключения детям ВПЛ, которые раньше его получали".