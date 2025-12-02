У Польщі українцям дозволять перейти з тимчасового захисту на тимчасове перебування: що зміниться і кого це торкнеться

Польща готується повністю змінити підхід до українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Як повідомляє "Польське радіо", Сейм ухвалив закон, що дозволяє громадянам України добровільно відмовитися від статусу біженця та перейти на інший формат легалізації — дозвіл на тимчасове перебування строком на три роки. Документ очікує на підпис президента.

Польща кардинально змінює правила для українських біженців

За словами заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацея Душчика, Польща переходить до поступового "вирівнювання" статусу українців з іншими мігрантами:

"Біженці будуть трактуватися так само, як і всі інші іноземці… Ключова — форма легалізації. Ми надаємо інструмент, який дозволить українцям перейти на інший, стабільніший тип перебування", — заявив він.

Уряд пояснює: прав на роботу, навчання і соцвиплати у біженців буде не менше, але доступ до них тепер залежатиме від нового виду легалізації.

Як змінити статус: процедура

Українцям не доведеться стояти в чергах — подання заяви відбуватиметься онлайн. Алгоритм виглядає так:

Реєстрація в спеціальній електронній системі. Заповнення короткої анкети. Автоматична передача даних до воєводського управління. Перевірка наданої інформації. Запрошення на здачу відбитків пальців. Видача дозволу на тимчасове перебування строком на 3 роки.

Нові правила можуть запрацювати вже в січні 2026 року, або, як максимум, на початку лютого.

Поступове згортання допомоги українцям

Паралельно уряд готує окремий законопроєкт про поетапне скасування частини пільг, доступних біженцям у рамках тимчасового захисту. Мова йде передусім про соціальні та фінансові інструменти підтримки.

Нині тимчасовим захистом у Польщі користуються близько 1 мільйона громадян України — переважно жінки та діти.

А раніше, як повідомляли "Коментарі", колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розмови про можливе наближення миру не повинні вводити суспільство в оману – на країну чекає вкрай складний період, під час якого доведеться визнати болісні реалії війни.