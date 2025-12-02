logo

В Польше украинцам разрешат перейти с временной защиты на временное пребывание: что изменится и кого это коснется
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше украинцам разрешат перейти с временной защиты на временное пребывание: что изменится и кого это коснется

Новый закон фактически переводит беженцев из режима особых льгот в статус обычных иностранцев с новыми требованиями, процедурой и ограничениями.

2 декабря 2025, 16:10
Автор:
avatar

Проніна Анна

Польша готовится полностью изменить подход к украинцам, получившим временную защиту после начала полномасштабной войны. Как сообщает "Польское радио", Сейм принял закон, разрешающий гражданам Украины добровольно отказаться от статуса беженца и перейти на другой формат легализации — разрешение на временное пребывание сроком на три года . Документ ожидает подписи президента.

Польша кардинально меняет правила для украинских беженцев

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Мацея Душчика, Польша переходит к постепенному "выравниванию" статуса украинцев с другими мигрантами:

"Беженцы будут трактоваться так же, как и все остальные иностранцы… Ключевая форма легализации. Мы предоставляем инструмент, который позволит украинцам перейти на другой, более стабильный тип пребывания", — заявил он.

Правительство объясняет: прав на работу, обучение и соцвыплаты у беженцев будет не меньше, но доступ к ним будет теперь зависеть от нового вида легализации.

Как изменить статус: процедура

Украинцам не придется стоять в очередях — подача заявления будет проходить онлайн. Алгоритм выглядит так:

  1. Регистрация в специальной электронной системе.

  2. Заполнение короткой анкеты.

  3. Автоматическая передача данных в воеводское управление.

  4. Проверка предоставленной информации.

  5. Приглашение на сдачу отпечатков пальцев.

  6. Выдача разрешения на временное пребывание сроком 3 года .

Новые правила могут заработать уже в январе 2026 года или, как максимум, в начале февраля.

Постепенное сворачивание помощи украинцам

Параллельно правительство готовит отдельный законопроект о поэтапной отмене части льгот, доступных беженцам в рамках временной защиты. Речь идет прежде всего о социальных и финансовых инструментах поддержки.

В настоящее время временной защитой в Польше пользуется около 1 миллиона граждан Украины , преимущественно женщины и дети.

А ранее, как сообщали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры о возможном приближении мира не должны вводить общество в заблуждение – страну ждет крайне сложный период, во время которого придется признать болезненные реалии войны.



