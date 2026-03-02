Стереотипи про українців: що насправді про нас думають норвежці



















Після повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців опинилися в Норвегії. Для багатьох норвежців це стало першим близьким знайомством з Україною як окремою державою з власною культурою та амбіціями, а не як абстрактною "Східною Європою". Українська блогерка Анна Локе, яка кілька років живе і працює в Норвегії, розповіла, що нова хвиля біженців зламала чимало усталених уявлень норвежців про Україну та українців.

Нетипові біженці

За словами Анни Локе, до 2022 року в Норвегії діяли інтеграційні програми, розраховані переважно на людей з мінімальною освітою. Частина курсів включала базові побутові навички, зокрема правила гігієни та правила поведінки в суспільстві. Однак, коли приїхали українці, ситуація виявилася іншою, адже більшість мали вищу освіту, досвід роботи та професійні амбіції.

"Норвежці були шоковані українськими біженцями… Це був культурний шок для норвежців", — каже Анна.

Також українці очікували курсів про податкову систему, ринок праці чи медицину, а натомість отримували загальні інструкції. Це оголило різницю в підходах і показало, що старі моделі інтеграції в Норвегії не завжди відповідають новій реальності.

Закон Янте і норвезька скромність

Окремим відкриттям для Анни став так званий "закон Янте" — це неформальний кодекс скандинавської рівності, який підкреслює, що не варто вирізнятися і демонструвати амбіції. У навчальних матеріалах біженцям радили применшувати власні досягнення, аби не "образити" інших.

"Ці правила інколи доходили до абсурду. Наприклад, коли ви підготувалися до якогось екзамену, і ви отримали кращу оцінку, ніж інші, то ви повинні сказати, що вам просто пощастило. На думку норвежців, якщо ви отримали кращу оцінку, то це може образити інших людей. На мою думку, якщо людина готувалася та докладала зусилля, то чому людина, яка працювала повинна почувати себе некомфортно по відношенню людини, яка нічого не робила", — говорить Анна.

Як пояснює Анна, для українців, вихованих у більш конкурентному середовищі, це звучить парадоксально. На думку українки, така модель може формувати відчуття занижених очікувань щодо новоприбулих.

Стереотипи про українців, які створюють самі українці

За словами Анни, частина стереотипів народжується через самих українців. Під час занять чи дискусій деякі біженці різко критикують власну країну говорячи про корупцію, бідність, не пояснюючи контексту. Як пояснює Анна, для норвежців, які мало знають про Україну, це формує однобоке уявлення.

"Іноземці, які нічого не знають про Україну і чують такі речі, то в них формується певне уявлення і часто воно хибне", — зауважує блогерка.

Іншим цікавим аспектом для українки стала робота. Поки українець перебуває у статусі "вразливого біженця", то їх ставлення співчутливе. Але щойно українець заявляє про професійні амбіції, з’являється дистанція і конкуренція. За словами українки, після цього українців можуть сприймати, як "невидиму загрозу".

Різні темпераменти створюють різні очікування

За спостереженнями блогерки, українці емоційніші та прямолінійніші. Норвежці уникають відкритої критики й тримають соціальну дистанцію. За словами Анни, ця різниця менталітетів іноді створює непорозуміння, особливо в робочому середовищі.

Попри це, українка переконана, що саме особистий досвід співпраці руйнує стереотипи найшвидше.

"Кожен з нас представляє свою країну", — каже Анна про українських біженців та додає, що від того, яким буде цей досвід, залежить, як українців сприйматимуть у Норвегії завтра.

