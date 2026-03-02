Стереотипы об украинцах: что на самом деле о нас думают норвежцы



















После полномасштабного вторжения России тысячи украинцев оказались в Норвегии. Для многих норвежцев это стало первым близким знакомством с Украиной как отдельным государством с собственной культурой и амбициями, а не как абстрактной "Восточной Европой". Украинская блоггерша Анна Локе, которая несколько лет живет и работает в Норвегии, рассказала, что новая волна беженцев сломала немало устоявшихся представлений норвежцев об Украине и украинцах.

Стереотипы об украинцах в Норвегии. Фото из открытых источников

Нетипичные беженцы

По словам Анны Локе, до 2022 года в Норвегии действовали интеграционные программы, рассчитанные преимущественно на людей с минимальным образованием. Часть курсов включала в себя базовые бытовые навыки, в частности правила гигиены и правила поведения в обществе. Однако когда приехали украинцы, ситуация оказалась другой, ведь большинство имели высшее образование, опыт работы и профессиональные амбиции.

"Норвежцы были в шоке от украинских беженцев… Это был культурный шок для норвежцев", — говорит Анна.

Также украинцы ожидали курсов о налоговой системе, рынке труда или медицине, а получали общие инструкции. Это обнажило разницу в подходах и показало, что старые модели интеграции в Норвегии не всегда соответствуют новой реальности.

Закон Янте и норвежская скромность

Отдельным открытием для Анны стал так называемый "закон Янте" – это неформальный кодекс скандинавского равенства, подчеркивающий, что не стоит отличаться и демонстрировать амбиции. В учебных материалах беженцам советовали преуменьшать собственные достижения, чтобы не "оскорбить" других.

"Эти правила иногда доходили до абсурда. К примеру, когда вы подготовились к какому-то экзамену, и вы получили лучшую оценку, чем другие, то вы должны сказать, что вам просто повезло. Норвежцы считают, что если вы получили лучшую оценку, то это может оскорбить других людей. По моему мнению, если человек готовился и прилагал усилия, то почему работавший должен чувствовать себя некомфортно по отношению к человеку, который ничего не делал", — говорит Анна.

Как объясняет Анна, для украинцев, воспитанных в более конкурентной среде это звучит парадоксально. По мнению украинки, такая модель может формировать ощущение заниженных ожиданий по отношению к новоприбывшим.

Стереотипы об украинцах, которые создают сами украинцы

По словам Анны, часть стереотипов рождается из-за самих украинцев. Во время занятий или дискуссий некоторые беженцы резко критикуют свою страну, говоря о коррупции, бедности, не объясняя контекста. Как объясняет Анна, для норвежцев, мало знающих об Украине, это формирует однобокое представление.

"Иностранцы, которые ничего не знают об Украине и слышат такие вещи, то у них формируется определенное представление и часто оно ошибочно", — отмечает блоггер.

Другим интересным аспектом для украинки стала работа. Пока украинец находится в статусе "уязвимого беженца", то их отношение участливо. Но как только украинец заявляет о профессиональных амбициях, появляется дистанция и конкуренция. По словам украинки, после этого украинцев могут воспринимать как "невидимую угрозу".

Различные темпераменты создают разные ожидания

По наблюдениям блоггерши, украинцы более эмоциональные и прямолинейные. Норвежцы избегают открытой критики и держат социальную дистанцию. По словам Анны, эта разница менталитетов иногда создает недоразумения, особенно в рабочей среде.

При этом украинка убеждена, что именно личный опыт сотрудничества разрушает стереотипы быстрее всего.

"Каждый из нас представляет свою страну", — говорит Анна об украинских беженцах и добавляет, что от того, каким будет этот опыт зависит, как украинцев будут воспринимать в Норвегии завтра.

