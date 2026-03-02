Стереотипы об украинцах: что на самом деле о нас думают норвежцы

Рубрики
Slava Kot
После полномасштабного вторжения России тысячи украинцев оказались в Норвегии. Для многих норвежцев это стало первым близким знакомством с Украиной как отдельным государством с собственной культурой и амбициями, а не как абстрактной "Восточной Европой". Украинская блоггерша Анна Локе, которая несколько лет живет и работает в Норвегии, рассказала, что новая волна беженцев сломала немало устоявшихся представлений норвежцев об Украине и украинцах.
По словам Анны Локе, до 2022 года в Норвегии действовали интеграционные программы, рассчитанные преимущественно на людей с минимальным образованием. Часть курсов включала в себя базовые бытовые навыки, в частности правила гигиены и правила поведения в обществе. Однако когда приехали украинцы, ситуация оказалась другой, ведь большинство имели высшее образование, опыт работы и профессиональные амбиции.
Также украинцы ожидали курсов о налоговой системе, рынке труда или медицине, а получали общие инструкции. Это обнажило разницу в подходах и показало, что старые модели интеграции в Норвегии не всегда соответствуют новой реальности.
Отдельным открытием для Анны стал так называемый "закон Янте" – это неформальный кодекс скандинавского равенства, подчеркивающий, что не стоит отличаться и демонстрировать амбиции. В учебных материалах беженцам советовали преуменьшать собственные достижения, чтобы не "оскорбить" других.
Как объясняет Анна, для украинцев, воспитанных в более конкурентной среде это звучит парадоксально. По мнению украинки, такая модель может формировать ощущение заниженных ожиданий по отношению к новоприбывшим.
По словам Анны, часть стереотипов рождается из-за самих украинцев. Во время занятий или дискуссий некоторые беженцы резко критикуют свою страну, говоря о коррупции, бедности, не объясняя контекста. Как объясняет Анна, для норвежцев, мало знающих об Украине, это формирует однобокое представление.
Другим интересным аспектом для украинки стала работа. Пока украинец находится в статусе "уязвимого беженца", то их отношение участливо. Но как только украинец заявляет о профессиональных амбициях, появляется дистанция и конкуренция. По словам украинки, после этого украинцев могут воспринимать как "невидимую угрозу".
По наблюдениям блоггерши, украинцы более эмоциональные и прямолинейные. Норвежцы избегают открытой критики и держат социальную дистанцию. По словам Анны, эта разница менталитетов иногда создает недоразумения, особенно в рабочей среде.
При этом украинка убеждена, что именно личный опыт сотрудничества разрушает стереотипы быстрее всего.
