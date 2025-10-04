США зачиняють двері для біженців: виняток становитиме лише одна раса

Адміністрація президента Дональда Трампа готується до радикального кроку – безпрецедентного скорочення програми прийому біженців, плануючи встановити ліміт у 7 500 осіб наступного року. Більшість цих місць буде зарезервовано для білих південноафриканців та інших осіб, які, на думку адміністрації, стикаються з несправедливою дискримінацією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з президентським указом від 30 вересня, очікується, що ліміт на прийом біженців у 2026 фінансовому році буде знижено до 7 500 осіб. Це є разючим скороченням порівняно зі 125 тисячами місць, встановлених адміністрацією Байдена в 2024 році, і вдвічі менше попереднього рекордно низького показника в 15 тисяч місць, який сам Трамп встановив перед тим, як залишити посаду в 2020 році.

Нова політика фактично зачинить двері для тисяч сімей, які роками чекають у таборах біженців у всьому світі, зокрема для тих, хто тікає від війни та голоду в Конго та Судані. Натомість програму буде переорієнтовано на підтримку груп, які адміністрація вважає жертвами "несправедливої дискримінації".

Документи, які опинилися у розпорядженні журналістів, свідчать, що пріоритет буде надано переважно білим південноафриканцям – нащадкам голландських та французьких поселенців 17 століття. Цей намір Трамп демонстрував і раніше, коли в січні призупинив прийом біженців, зробивши виняток саме для цієї групи.

"Представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що остаточний ліміт буде встановлений лише після консультацій з Конгресом, як того вимагає закон. Однак, за його словами, урядовий шатдаун ("government shutdown") поки перешкоджає проведенню таких консультацій. республіканці та демократи не досягнуть угоди про фінансування уряду", – йдеться у публікації.

Наголошується, що правозахисні організації вже розкритикували цей план. Президент єврейського агентства з питань переселення (HIAS) Марк Хетфілд заявив, що адміністрація Трампа підриває глобальний авторитет Америки, повертаючись спиною до найбільш уразливих верств населення.

