Некоторые украинские беженцы лишатся помощи в Германии: правительство принимает новые правила
commentss НОВОСТИ Все новости

Некоторые украинские беженцы лишатся помощи в Германии: правительство принимает новые правила

Министр труда Германии Бербель Бас планирует заморозить социальные выплаты для части украинских беженцев и усилить санкции за отказ идти на работу.

31 августа 2025, 12:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Германия готовится заморозить социальные выплаты в стране, а для беженцев из Украины могут даже прекратить выплачивать пособия из-за низкого участия в трудоустройстве и посещении центров занятости. Министр труда Бербель Бас представила детали нового механизма, который коснется около 5,6 миллиона получателей гражданской помощи в Германии.

Некоторые украинские беженцы лишатся помощи в Германии: правительство принимает новые правила

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Согласно постановлению министерства, стандартные выплаты для беженцев в Германии останутся на замороженном уровне. Одинокий человек будет получать 563 евро в месяц, дети 0–6 лет – 357 евро, дети 7–14 лет – 390 евро, дети 15–18 лет – 471 евро.

Замораживание объясняется тем, что в 2024 году пособие выросло из-за высокой инфляции на 61 евро. Однако в 2025 году инфляция резко упала и выплаты фактически стали завышенными. Закон о защите собственности не позволяет их уменьшать, поэтому министр избрал механизм замораживания как компромисс.

Однако, Бербель Бас предлагает также усилить санкции для тех беженцев, которые уклоняются от трудоустройства или не посещают центры занятости. Бас предложила сокращение выплат на 30% для тех, кто пропускает встречи без уважительной причины, а также полное прекращение пособия для отказывающихся от работы беженцев. Например, в сфере общепита, несмотря на то, что возможность трудоустройства существует.

"Я хочу, чтобы люди нашли работу. Больше советов, более тесная поддержка и больше обязательств. Мы предлагаем людям больше поддержки на пути к работе, но значительно усложняем дорогу тем, кто не участвует", — заявила Бас.

Ожидается, что кабинет министров Германии официально одобрит новые правила выплат для беженцев с 10 сентября.

По состоянию на 2025 год в Германии находится около 1,25 млн. украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще одна страна отменяет помощь для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что президент Польши Кароль Навроцкий решил убить помощь украинским женщинам с маленькими детьми.



Источник: https://www.bild.de/politik/inland/bild-exklusiv-nullrunde-beim-buergergeld-angeordnet-68b2f64c3ac9186c23fa8391
