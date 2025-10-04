США закрывают двери для беженцев: исключение составит только одна раса

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Администрация президента Дональда Трампа готовится к радикальному шагу – беспрецедентному сокращению программы приема беженцев, планируя установить лимит в 7 500 человек на следующий год. Большинство этих мест будет зарезервировано для белых южноафриканцев и других лиц, которые, по мнению администрации, сталкиваются с "несправедливой дискриминацией". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Согласно президентскому указу от 30 сентября, ожидается, что лимит на прием беженцев в 2026 финансовом году будет снижен до 7 500 человек. Это является разительным сокращением по сравнению со 125 тысяч мест, установленных администрацией Байдена в 2024 году, и вдвое меньше предыдущего рекордно низкого показателя в 15 тысяч мест, который сам Трамп установил перед тем, как покинуть пост в 2020 году.
Новая политика фактически закроет двери для тысяч семей, которые годами ждут в лагерях беженцев по всему миру, в частности для тех, кто бежит от войны и голода в Конго и Судане. Вместо этого программа будет переориентирована на поддержку групп, которые администрация считает жертвами "несправедливой дискриминации".
Документы, которые оказались в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что приоритет будет предоставлен преимущественно белым южноафриканцам – потомкам голландских и французских поселенцев 17 века. Это намерение Трамп демонстрировал и ранее, когда в январе, приостановил прием беженцев, сделав исключение именно для этой группы.
Отмечается, что правозащитные организации уже раскритиковали этот план. Президент еврейского агентства по вопросам переселения (HIAS) Марк Хэтфилд заявил, что администрация Трампа подрывает глобальный авторитет Америки, поворачиваясь спиной к наиболее уязвимым слоям населения.
Читайте также на портале "Комментарии" — некоторые украинские беженцы лишатся помощи в Германии: правительство принимает новые правила.