США закрывают двери для беженцев: исключение составит только одна раса

Администрация президента Дональда Трампа готовится к радикальному шагу – беспрецедентному сокращению программы приема беженцев, планируя установить лимит в 7 500 человек на следующий год. Большинство этих мест будет зарезервировано для белых южноафриканцев и других лиц, которые, по мнению администрации, сталкиваются с "несправедливой дискриминацией". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно президентскому указу от 30 сентября, ожидается, что лимит на прием беженцев в 2026 финансовом году будет снижен до 7 500 человек. Это является разительным сокращением по сравнению со 125 тысяч мест, установленных администрацией Байдена в 2024 году, и вдвое меньше предыдущего рекордно низкого показателя в 15 тысяч мест, который сам Трамп установил перед тем, как покинуть пост в 2020 году.

Новая политика фактически закроет двери для тысяч семей, которые годами ждут в лагерях беженцев по всему миру, в частности для тех, кто бежит от войны и голода в Конго и Судане. Вместо этого программа будет переориентирована на поддержку групп, которые администрация считает жертвами "несправедливой дискриминации".

Документы, которые оказались в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что приоритет будет предоставлен преимущественно белым южноафриканцам – потомкам голландских и французских поселенцев 17 века. Это намерение Трамп демонстрировал и ранее, когда в январе, приостановил прием беженцев, сделав исключение именно для этой группы.

"Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что окончательный лимит будет установлен лишь после консультаций с Конгрессом, как того требует закон. Однако, по его словам, правительственный шатдаун ("government shutdown") пока препятствует проведению таких консультаций. Он также заявил, что ни один беженец не будет принят в страну в текущем финансовом году, который начался 1 октября, пока республиканцы и демократы не достигнут соглашения о финансировании правительства", – говорится в публикации.

Отмечается, что правозащитные организации уже раскритиковали этот план. Президент еврейского агентства по вопросам переселения (HIAS) Марк Хэтфилд заявил, что администрация Трампа подрывает глобальный авторитет Америки, поворачиваясь спиной к наиболее уязвимым слоям населения.

