Українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені шукати прихистку за кордоном, отримали можливість офіційно зафіксувати цей факт для майбутнього відшкодування. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, Міжнародний реєстр збитків відкрив нову категорію — A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".

Справедливе відшкодування для мільйонів: українці за кордоном тепер можуть подавати заяви до Реєстру збитків через «Дію»

Ця категорія розроблена спеціально для мільйонів громадян, які залишили домівки через російську агресію. Нардеп підкреслив, що категорія A1.2 "фіксує саме факт вашого вимушеного виїзду за кордон". Водночас він зауважив, що для випадків втрати майна, роботи, доходів або примусової депортації у Реєстрі передбачені окремі категорії.

Подати відповідну заяву можна онлайн на порталі "Дія". За словами Павла Фролова, "кожна подана заява — це не тільки фіксація збитків, а також юридичний доказ злочинів агресора". На сьогодні до Реєстру вже подано понад 115 тисяч заяв у різних категоріях, з яких понад 30 тисяч уже розглянуто та внесено до бази його Радою.

Ця ініціатива є стратегічним кроком, який "відкриває шлях мільйонам українців закордоном до справедливого відшкодування збитків згідно міжнародного права".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готують масштабну реформу ринку нерухомості, мета якої — захистити громадян від непрофесійних посередників. Головний принцип майбутнього закону озвучила голова профільного парламентського Комітету Олена Шуляк: "Люди не повинні платити за рієлторські послуги, яких вони фактично не отримували".

За словами Шуляк, нині на ринку панує хаос. Якщо профільні асоціації оцінюють кількість рієлторів у 45–80 тисяч осіб, то самі учасники ринку вважають, що в країні лише "2-3 тисячі кваліфікованих рієлторів". Така розбіжність свідчить про системну проблему: велика кількість випадкових людей працює без підготовки та відповідальності, через що "страждають і продавці житла, і орендодавці, і покупці чи орендарі".