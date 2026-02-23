В Україні готують масштабну реформу ринку нерухомості, мета якої — захистити громадян від непрофесійних посередників. Головний принцип майбутнього закону озвучила голова профільного парламентського Комітету Олена Шуляк: "Люди не повинні платити за рієлторські послуги, яких вони фактично не отримували".

Кінець «тіньовим» схемам: в Україні готують закон, що визначить, хто має право називатися рієлтором

За словами Шуляк, нині на ринку панує хаос. Якщо профільні асоціації оцінюють кількість рієлторів у 45–80 тисяч осіб, то самі учасники ринку вважають, що в країні лише "2-3 тисячі кваліфікованих рієлторів". Така розбіжність свідчить про системну проблему: велика кількість випадкових людей працює без підготовки та відповідальності, через що "страждають і продавці житла, і орендодавці, і покупці чи орендарі".

Майбутній законопроєкт має чітко врегулювати діяльність фахівців. Зокрема, документ визначить:

хто саме вважається рієлтором та які вимоги до "входу в професію";

обов’язки фахівця та перелік документів, які він має перевіряти;

юридичну відповідальність за неналежне надання послуг.

Олена Шуляк підкреслила, що наразі в Україні "не захищені ані власники житла, ані люди, які користуються рієлторськими послугами". Нові правила, що базуватимуться на практиці ЄС, мають закріпити статус рієлтора як повноцінного фахівця, а не просто "посередника на словах". Весь комплекс питань — від перевірки документів до супроводу угоди — повинна закривати одна компетентна особа, яка несе відповідальність за свою роботу.

