В Украине готовится масштабная реформа рынка недвижимости, цель которой — защитить граждан от непрофессиональных посредников. Главный принцип будущего закона озвучила глава профильного парламентского Комитета Елена Шуляк: "Люди не должны платить за риелторские услуги, которых они фактически не получали".

Конец «теневым» схемам: в Украине готовят закон, который определит, кто имеет право называться риелтором

По словам Шуляк, сейчас на рынке царит хаос. Если профильные ассоциации оценивают количество риелторов в 45-80 тысяч человек, то сами участники рынка считают, что в стране только "2-3 тысячи квалифицированных риелторов". Такое расхождение свидетельствует о системной проблеме: большое количество случайных людей работает без подготовки и ответственности, из-за чего "страдают и продавцы жилья, и арендодатели, и покупатели или арендаторы".

Будущий законопроект должен четко урегулировать деятельность специалистов. В частности, документ определит:

кто именно считается риелтором и какие требования к "входу в профессию";

обязанности специалиста и перечень документов, которые он должен проверять;

юридическую ответственность за ненадлежащее предоставление услуг.

Елена Шуляк подчеркнула, что в настоящее время в Украине "не защищены ни собственники жилья, ни люди, пользующиеся риелторскими услугами". Новые правила, основанные на практике ЕС, должны закрепить статус риелтора как полноценного специалиста, а не просто "посредника на словах". Весь комплекс вопросов — от проверки документов до сопровождения соглашения — должен закрывать одно компетентное лицо, несущее ответственность за свою работу.

