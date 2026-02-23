Справедливое возмещение для миллионов: украинцы за границей теперь могут подавать заявления в Реестр убытков через «Дию»

Украинцы, которые после 24 февраля 2022 были вынуждены искать убежище за границей, получили возможность официально зафиксировать этот факт для будущего возмещения. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, Международный реестр ущерба открыл новую категорию — A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Справедливое возмещение для миллионов: украинцы за границей теперь могут подавать заявления в Реестр убытков «Действия»

Эта категория разработана специально для миллионов граждан, покинувших дома из-за российской агрессии. Нардеп подчеркнул, что категория A1.2 "фиксирует именно факт вашего вынужденного выезда за границу". В то же время, он отметил, что для случаев потери имущества, работы, доходов или принудительной депортации в Реестре предусмотрены отдельные категории.

Подать заявление можно онлайн на портале "Дия". По словам Павла Фролова, "каждое поданное заявление – это не только фиксация ущерба, а также юридическое доказательство преступлений агрессора". На сегодняшний день в Реестр уже подано более 115 тысяч заявлений в разных категориях, из которых более 30 тысяч уже рассмотрены и внесены в базу его Советом.

Эта инициатива является стратегическим шагом, который "открывает путь миллионам украинцев за границей к справедливому возмещению ущерба согласно международному праву".

