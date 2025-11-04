logo_ukra

Скільки з України виїхало юнаків віком 18-22: відповідь ДПСУ вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки з України виїхало юнаків віком 18-22: відповідь ДПСУ вражає

У прикордонній службі заявили, що таких статистичних даних не мають

4 листопада 2025, 11:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Наприкінці жовтня британське видання The Telegraph опублікувало статтю з даними, що нібито за останні два місяці Україну покинули майже 100 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Наприкінці серпня уряд дозволив цій категорії населення виїзд за межі країни вперше з початку повномасштабної війни.

ЗМІ посилається на інформацію польської прикордонної служби, яка повідомила, що близько 99 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон з кінця серпня.

За даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Протягом наступних двох місяців це число зросло більш ніж удвічі до 98 500, або 1600 на день.

В Україні ці дані не підтверджують, але натякають, що частина чоловіків з цієї кількості могла вже повернутись.

Зазначимо, що 14 жовтня 2025 року портал "Коментарі" направив запит до Державної прикордонної служби України з проханням надати дані щодо кількості осіб чоловічої статі віком від 15 до 25 років, які виїхали за кордон з 01.01.2022 по 01.09.2025 року. Проте у ДПСУ у відповіді на наш запит зауважили, що відповідно до чинного законодавства, відомство веде офіційний облік статистики перетину державного кордону. Інші запитувані показники, не передбачені формами державної звітності, у базах відомства не зберігаються.

Скільки з України виїхало юнаків віком 18-22: відповідь ДПСУ вражає - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, скільки людей виїхало з України за останні п’ять років.                                                                            



