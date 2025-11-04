В конце октября британское издание The Telegraph опубликовало статью с данными, что якобы за последние два месяца Украину покинули почти 100 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В конце августа правительство разрешило этой категории населения выезд за пределы страны впервые с начала полномасштабной войны.

Сколько из Украины выехало юношей в возрасте 18-22: ответ ГПСУ впечатляет

СМИ ссылается на информацию польской пограничной службы, которая сообщила, что около 99 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с конца августа.

По данным польских пограничников, с января по конец августа в Польшу въехало около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В течение следующих двух месяцев это число выросло более чем вдвое до 98 500 или 1600 в день.

В Украине эти данные не подтверждают, но намекают, что часть мужчин из этого количества уже могла вернуться.

Отметим, что 14 октября 2025 портал "Комментарии" направил запрос в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить данные о количестве лиц мужского пола в возрасте от 15 до 25 лет, выехавших за границу с 01.01.2022 по 01.09.2025 года. Однако в ГПСУ в ответе на наш запрос отметили, что согласно действующему законодательству ведомство ведет официальный учет статистики пересечения государственной границы. Другие запрашиваемые показатели, не предусмотренные формами государственной отчетности, в базах ведомства не сохраняются.

