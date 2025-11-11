Міністерство закордонних справ України у відповіді на журналістський запит порталу "Коментарі" оприлюднило офіційні дані про кількість українців, які нині перебувають за межами країни через повномасштабну війну, розв’язану Росією.

Скільки мільйонів українців лишається за кордоном: відповідь МЗС шокує

Згідно з інформацією, наданою Департаментом консульської служби МЗС України, станом на жовтень 2025 року за межами нашої держави перебуває 5 752 670 осіб, які виїхали з території України після початку російської агресії.

З них, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), понад 5,1 мільйона українців нині проживають у країнах Європи.

Крім того, згідно з даними Євростату, станом на 31 серпня 2025 року в країнах ЄС 4 373 455 громадян України мали статус тимчасового захисту. Це означає, що вони офіційно отримали право на проживання, роботу, медичну допомогу та освіту на території Європейського Союзу.

Водночас у МЗС зазначили, що іноземні органи не ведуть окремого обліку за категоріями громадян, які виїжджають з України — зокрема, щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що перебувають за кордоном. Тому точна кількість українців, які мають офіційний статус ВПО, але нині живуть поза межами країни, наразі не визначена.

Таким чином, за офіційними міжнародними даними, майже шість мільйонів українців продовжують жити за межами Батьківщини через війну, і значна частина з них залишається під захистом європейських держав.

Нагадаємо, що портал "Коментарі" направив запит до Державної прикордонної служби України з проханням надати дані щодо кількості осіб чоловічої статі віком від 15 до 25 років, які виїхали за кордон з 01.01.2022 по 01.09.2025 року. Проте у ДПСУ у відповіді на наш запит зауважили, що відповідно до чинного законодавства, відомство веде офіційний облік статистики перетину державного кордону. Інші запитувані показники, не передбачені формами державної звітності, у базах відомства не зберігаються.