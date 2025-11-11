Министерство иностранных дел Украины в ответе на журналистский запрос портала "Комментарии" обнародовало официальные данные о количестве украинцев, ныне находящихся за пределами страны из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Сколько миллионов украинцев остается за границей: ответ МИД шокирует

Согласно информации, предоставленной Департаментом консульской службы МИД Украины, по состоянию на октябрь 2025 г. за пределами нашего государства находится 5 752 670 человек, выехавших с территории Украины после начала российской агрессии.

Из них, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), более 5,1 миллионов украинцев сейчас проживают в странах Европы.

Кроме того, согласно данным Евростата, на 31 августа 2025 года в странах ЕС 4 373 455 граждан Украины имели статус временной защиты. Это означает, что они официально получили право на проживание, работу, медицинскую помощь и образование на территории Европейского союза.

В то же время в МИД отметили, что иностранные органы не ведут отдельного учета по категориям граждан, выезжающих из Украины — в частности, по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), находящимся за границей. Поэтому точное количество украинцев, имеющих официальный статус ВПЛ, но ныне живущих за пределами страны, пока не определено.

Таким образом, по официальным международным данным почти шесть миллионов украинцев продолжают жить за пределами Родины из-за войны, и значительная часть из них остается под защитой европейских государств.

Напомним , что портал "Комментарии" направил запрос в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить данные о количестве лиц мужского пола в возрасте от 15 до 25 лет, выехавших за границу с 01.01.2022 по 01.09.2025 года. Однако в ГПСУ в ответе на наш запрос отметили, что согласно действующему законодательству ведомство ведет официальный учет статистики пересечения государственной границы. Другие запрашиваемые показатели, не предусмотренные формами государственной отчетности, в базах ведомства не сохраняются.