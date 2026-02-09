Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлення чергового об’єкта для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який місцева влада на Закарпатті намагалася приховати від офіційних реєстрів. Під час моніторингу в селищі Дубриничі було зафіксовано повністю готовий будинок, який за паперами значився як "неготовий".

Системний саботаж: на Закарпатті виявили ще одне приховане житло для переселенців

Абсурдність ситуації

Житло було облаштоване за підтримки Товариства Червоного Хреста України, проте місцева громада подала неправдиву інформацію до обласної військової адміністрації.

"Ситуація виглядає абсурдно: житло облаштували за підтримки ТЧХУ, проте громада звітувала в ОВА про його нібито “неготовність”. Через це об’єкт так і не потрапив до офіційних реєстрів. Поки триває евакуація і люди шукають бодай якийсь дах над головою, готові кімнати просто збирають пил", — наголосив Дмитро Лубінець.

Послідовна практика порушень

Омбудсман підкреслив, що це вже не перший випадок у цій громаді — раніше там виявили будівлю на 100 місць, яку замість розселення ВПО здали в комерційну оренду.

"Така поведінка місцевої влади виглядає як послідовна практика, що підриває довіру і суспільства, і міжнародних партнерів", — зауважив він.

Реакція Офісу Омбудсмана

Дмитро Лубінець уже направив відповідні акти реагування до Закарпатської ОВА та Дубриницької сільської ради з вимогою негайно внести житло до офіційних списків місць тимчасового проживання (МТП).

"Житло мають негайно внести до офіційних списків місць тимчасового проживання і нарешті заселити туди людей. Кожна сім’я заслуговує на гідний прихисток, і ми обов’язково доб’ємося, щоб цей обʼєкт нарешті працював для людей", — резюмував Омбудсман.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український парламент ухвалив у цілому стратегічний закон №12377 "Про основні засади житлової політики". За словами народного депутата Павла Фролова, документ кардинально змінює підходи до забезпечення громадян житлом, зокрема через скасування загальної приватизації державного та комунального фонду.