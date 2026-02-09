Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об обнаружении очередного объекта для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который местные власти в Закарпатье пытались скрыть от официальных реестров. Во время мониторинга в поселке Дубриничи было зафиксировано полностью готовое здание, которое по бумагам числилось как "неготовое".

Системный саботаж: в Закарпатье обнаружили еще одно скрытое жилье для переселенцев

Абсурдность ситуации

Жилье было обустроено при поддержке Общества Красного Креста Украины, однако местная громада предоставила ложную информацию в областную военную администрацию.

"Ситуация выглядит абсурдно: жилье обустроили при поддержке ОККУ, однако громада отчитывалась в ОВА о его якобы "неготовности". Поэтому объект так и не попал в официальные реестры. Пока идет эвакуация и люди ищут хоть какую-то крышу над головой, готовые комнаты просто собирают пыль", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Последовательная практика нарушений

Омбудсман подчеркнул, что это уже не первый случай в этой громаде — раньше там обнаружили здание на 100 мест, которое вместо расселения ВПЛ сдали в коммерческую аренду.

"Такое поведение местных властей выглядит как последовательная практика, подрывающая доверие и общества, и международных партнеров", — отметил он.

Реакция Офиса Омбудсмана

Дмитрий Лубинец уже направил соответствующие акты реагирования в Закарпатский ОВА и Дубриницкий сельский совет с требованием немедленно внести жилье в официальные списки мест временного проживания (МТП).

"Жилье должны немедленно внести в официальные списки мест временного проживания и наконец-то заселить туда людей. Каждая семья заслуживает достойного убежища, и мы обязательно добьемся, чтобы этот объект наконец-то работал для людей", — резюмировал Омбудсман.

