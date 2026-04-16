Силового повернення не буде: у Раді пояснили відсутність інструментів для екстрадиції чоловіків

На сьогодні Україна не володіє правовими чи силовими важелями, щоб забезпечити повернення військовозобов'язаних громадян, які перебувають за межами країни. Про це заявив Арсеній Пушкаренко, заступник очільника парламентського Комітету з питань зовнішньої політики.

В ефірі "Ранок.LIVE" народний депутат підкреслив, що примусові заходи в цьому питанні неможливі. "Ми не можемо змусити людей, які виїхали свідомо, повернутися. Силою точно ні", — зауважив він.

Окрім відсутності примусового механізму, держава стикається з браком достовірних даних про кількість таких громадян. За словами Пушкаренка, реальна картина залишається розмитою, оскільки чимало українців уникають офіційної реєстрації в посольствах. "Немає оцінки, бо більшість не реєструється. Часто рахують лише тих, хто стоїть на обліку, але це не відображає реальної картини", — пояснив політик.

Депутат також згадав про складність ситуації з чоловіками, які перетнули кордон нелегально. На його думку, певні зрушення можливі лише за умови активної співпраці з іноземними партнерами — зокрема, якщо уряди інших країн почнуть прискіпливіше "перевіряти підстави перебування українців на своїй території".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Харкова Ігор Терехов розкритикував ідею компенсації демографічних втрат України шляхом масового залучення іноземних мігрантів. На його переконання, країна не може вважатися відновленою, якщо її жителів просто замінять іншими людьми.

Очільник Харкова навів тривожні цифри: якщо до великої війни на підконтрольних територіях проживало понад 41 мільйон осіб, то сьогодні ця цифра скоротилася приблизно до 30 мільйонів. "Це не просто статистика. Це тиха втрата країни", — наголосив він.