Повернути своїх, а не шукати заміну: мер Харкова застеріг від «тихої втрати країни» через еміграцію

Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував ідею компенсації демографічних втрат України шляхом масового залучення іноземних мігрантів. На його переконання, країна не може вважатися відновленою, якщо її жителів просто замінять іншими людьми.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Очільник Харкова навів тривожні цифри: якщо до великої війни на підконтрольних територіях проживало понад 41 мільйон осіб, то сьогодні ця цифра скоротилася приблизно до 30 мільйонів. "Це не просто статистика. Це тиха втрата країни", — наголосив він.

Терехов вважає небезпечною логіку, згідно з якою дефіцит населення можна перекрити щорічним "дозалученням" сотень тисяч іноземців. На його думку, такий підхід фактично означає відмову від боротьби за повернення мільйонів українців, які зараз перебувають за кордоном.

"Бо держава — це не цифра в балансі. Держава — це люди. Свої люди", — заявив мер. Він підкреслив, що завданням влади має бути створення умов, за яких громадяни захочуть жити вдома. Це безпека, тепло, світло, якісна медицина, освіта та робочі місця.

"Наше завдання — не замінювати своїх. Наше завдання — повернути своїх. Дати людям причину жити тут", — резюмував Ігор Терехов, закликавши ставити інтереси та потреби конкретної людини в центр державної політики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини наголосив на важливості повернення з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку, особливо тих, хто виїхав поза межами закону. Глава держави підкреслив, що це критично необхідно для підтримки захисників, які тривалий час перебувають на передовій.

За словами Президента, нинішнім оборонцям життєво необхідний відпочинок, адже "воїнам на фронті потрібні ротації". Зеленський зазначив, що хоча бійців часто називають "залізними", вони залишаються людьми, які мають сім'ї та власний дім.