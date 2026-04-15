Вернуть своих, а не искать замену: мэр Харькова предостерег от «тихой потери страны» из-за эмиграции

Мэр Харькова Игорь Терехов подверг критике идею компенсации демографических потерь Украины путем массового привлечения иностранных мигрантов. По его мнению, страна не может считаться восстановленной, если ее жителей просто заменят другими людьми.

Глава Харькова привел тревожные цифры: если до большой войны на подконтрольных территориях проживало более 41 миллиона человек, то сегодня эта цифра сократилась примерно до 30 миллионов. Это не просто статистика. Это тихая потеря страны", — подчеркнул он.

Терехов считает опасной логику, согласно которой дефицит населения можно перекрыть ежегодным "вовлечением" сотен тысяч иностранцев. По его мнению, такой подход фактически означает отказ от борьбы за возвращение миллионов украинцев, которые сейчас находятся за границей.

"Потому что государство – это не цифра в балансе. Государство – это люди. Свои люди", — заявил мэр. Он подчеркнул, что задачей власти должно быть создание условий, при которых граждане захотят жить дома. Это безопасность, тепло, свет, качественная медицина, образование и рабочие места.

"Наша задача – не заменять своих. Наша задача – вернуть своих. Дать людям повод жить здесь", — резюмировал Игорь Терехов, призвав ставить интересы и потребности конкретного человека в центр государственной политики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию отметил важность возвращения из-за границы мужчин мобилизационного возраста, особенно тех, кто выехал за пределами закона. Глава государства подчеркнул, что это критически необходимо для поддержки защитников, длительно находящихся на передовой.

По словам Президента, нынешним защитникам жизненно необходим отдых, ведь "воинам на фронте нужны ротации". Зеленский отметил, что хотя бойцов часто называют "железными", они остаются людьми, у которых есть семьи и собственный дом.