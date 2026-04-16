Силового возвращения не будет: в Раде объяснили отсутствие инструментов для экстрадиции мужчин

Сегодня Украина не владеет правовыми или силовыми рычагами, чтобы обеспечить возвращение военнообязанных граждан, находящихся за пределами страны. Об этом заявил Арсений Пушкаренко, заместитель главы парламентского Комитета по внешней политике.

В эфире "Ранок.LIVE" народный депутат подчеркнул, что принудительные меры в этом вопросе невозможны. "Мы не можем заставить выехавших сознательно людей вернуться. Силой точно нет", – заметил он.

Кроме отсутствия принудительного механизма, государство сталкивается с нехваткой достоверных данных о количестве граждан. По словам Пушкаренко, реальная картина остается размытой, поскольку многие украинцы избегают официальной регистрации в посольствах. "Нет оценки, потому что большинство не регистрируется. Часто считают только стоящих на учете, но это не отражает реальной картины", — объяснил политик.

Депутат также упомянул о сложности ситуации с мужчинами, пересекшими границу нелегально. По его мнению, определенные сдвиги возможны только при активном сотрудничестве с иностранными партнерами — в частности, если правительства других стран начнут более тщательно "проверять основания пребывания украинцев на своей территории".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов подверг критике идею компенсации демографических потерь Украины путем массового привлечения иностранных мигрантов. По его мнению, страна не может считаться восстановленной, если ее жителей просто заменят другими людьми.

Глава Харькова привел тревожные цифры: если до большой войны на подконтрольных территориях проживало более 41 миллиона человек, то сегодня эта цифра сократилась примерно до 30 миллионов. "Это не просто статистика. Это тихая потеря страны", — подчеркнул он.