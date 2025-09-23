Півтора року тому уряд переглянув критерії нарахування допомоги. Внаслідок цього, за оцінками, 80% переселенців втратили право на виплати. Про це Павло Розенко, ексміністр соціальної політики України (2014-2016 рр) сказав в етері КИЇВ24.

Розенко: переселенці – сам на сам зі своїми проблемами: уряд для цього зробив усе

"Що ми зробили в 2014-15 році. Ми запровадили державну соціальну допомогу вимушеним переселенцям для оренди житла. І це була допомога, яка давалася людям, щоб вони самостійно могли хоча б на цей час орендувати житло. До останнього моменту, до 2023-24 років кожна працююча людина отримувала 2 тисячі гривень від держави. Непрацездатна людина, або дитина – 3 тисячі гривень від держави. Таким чином на родину з чотирьох осіб, де два працюючих, а два ні – родина могла отримувати 10 тисяч гривень для оренди житла. Можна сперечатися, багато це чи мало, але отримували їх. Проблема полягає в тому, що півтора роки тому уряд своїм рішенням вніс певні зміни і критерії для отримання цієї допомоги і 80% переселенців втратили можливість отримувати від держави навіть цю мізерну допомогу", – наголосив ексчиновник.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у новому Бюджеті на 2026 рік фінансування програми грошової допомоги для ВПО скоротили майже удвічі. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

"На засіданні Бюджетного Комітету звернувся до Міністра фінансів щодо неприпустимості скорочення фінансування програми грошової допомоги для ВПО: 2023 рік — 74 млрд грн 2024 рік — 58 млрд грн 2025 рік — 49,5 млрд грн 2026 рік — закладено 39,6 млрд грн. Це при тому, що наразі кількість переселенців зростає, особливо з Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини. І якщо ці виплати зникнуть, люди будуть змушені їхати за кордон або навіть повертатися на ТОТ", – наголошує нардеп.