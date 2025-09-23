Полтора года назад правительство пересмотрело критерии начисления помощи. В результате, по оценкам, 80% переселенцев потеряли право на выплаты. Об этом Павел Розенко, экс-министр социальной политики Украины (2014-2016 гг.) сказал в эфире КИЕВ24.

Розенко: переселенцы – один на один со своими проблемами: правительство для этого сделало все

"Что мы сделали в 2014-15 году. Мы ввели государственную социальную помощь вынужденным переселенцам в аренду жилья. И это была помощь, которая предоставлялась людям, чтобы они самостоятельно могли хотя бы в это время арендовать жилье. До последнего момента, к 2023-24 годам каждый работающий человек получал 2 тысячи гривен от государства. Нетрудоспособный человек или ребенок – 3 тысячи гривен от государства. Таким образом, на семью из четырех человек, где два работающих, а два нет – семья могла получать 10 тысяч гривен для аренды жилья. Можно спорить, много ли это или мало, но получали их. Проблема состоит в том, что полтора года назад правительство своим решением внесло определенные изменения и критерии для получения этой помощи и 80% переселенцев упустили возможность получать от государства даже эту мизерную помощь", – подчеркнул экс-чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в новом Бюджете на 2026 год финансирование программы денежной помощи для ВПЛ сократили почти вдвое. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

"На заседании Бюджетного Комитета обратился к Министру финансов относительно недопустимости сокращения финансирования программы денежной помощи для ВПЛ: 2023 год — 74 млрд грн 2024 год — 58 млрд грн 2025 год — 49,5 млрд грн 2026 год — заложено 39,6 млрд грн. Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины. И если эти выплаты исчезнут, люди будут вынуждены ехать за границу или даже возвращаться на ТОТ", – отмечает нардеп.