У новому Бюджеті на 2026 рік фінансування програми грошової допомоги для ВПО скоротили майже удвічі. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Переселенці країні не потрібні: люди масово виїжджатимуть за кордон, або на окуповані території

"На засіданні Бюджетного Комітету звернувся до Міністра фінансів щодо неприпустимості скорочення фінансування програми грошової допомоги для ВПО:

2023 рік — 74 млрд грн

2024 рік — 58 млрд грн

2025 рік — 49,5 млрд грн

2026 рік — закладено 39,6 млрд грн.

Це при тому, що наразі кількість переселенців зростає, особливо з Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини. І якщо ці виплати зникнуть, люди будуть змушені їхати за кордон або навіть повертатися на ТОТ", – наголошує нардеп.

За його словами, під час робочої зустрічі із Президентом нардеп особисто піднімав питання збереження виплат ВПО і глава держави підтримав продовження цієї програми.

"Я й надалі докладатиму зусиль для збереження державної підтримки переселенців, адже це люди, які через війну втратили власний дім, роботу, друзів", – підкреслив Павло Фролов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила нову допомогу для внутрішньо переміщених осіб, та інших вразливих категорій населення.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, держава виділяє 1 млрд грн для того, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали для ВПО житло тимчасового проживання. Важлива умова – все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення.

Зазначається, що ВПО після евакуації будуть забезпечені додатковим медичним доглядом. Відразу у місці тимчасового проживання можна буде отримати консультацію медичного працівника і у разі необхідності пройти лікування протягом 30 днів.