В новом Бюджете на 2026 год финансирование программы денежной помощи для ВПЛ сократили почти вдвое. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Переселенцы стране не нужны: люди будут массово выезжать за границу, или на оккупированные территории

"На заседании Бюджетного Комитета обратился к Министру финансов по поводу недопустимости сокращения финансирования программы денежной помощи для ВПЛ:

2023 год – 74 млрд грн

2024 год – 58 млрд грн

2025 год – 49,5 млрд грн

2026 год – заложено 39,6 млрд грн.

Это при том, что в настоящее время количество переселенцев растет, особенно из Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины. И если эти выплаты исчезнут, люди будут вынуждены ехать за границу или даже возвращаться на ТОТ", – отмечает нардеп.

По его словам, во время рабочей встречи с Президентом нардеп лично поднимал вопрос сохранения выплат ВПЛ и глава государства поддержал продолжение этой программы.

"Я и дальше буду прилагать усилия для сохранения государственной поддержки переселенцев, ведь это люди, которые из-за войны потеряли собственный дом, работу, друзей", – подчеркнул Павел Фролов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила новую помощь для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.

Как сообщают в Минсоцполитики, государство выделяет 1 млрд грн для того, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали для ВПЛ жилье временного проживания. Важное условие – все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения.

Отмечается, что ВПЛ после эвакуации будут обеспечены дополнительным медицинским уходом. Сразу в месте временного проживания можно получить консультацию медицинского работника и в случае необходимости пройти лечение в течение 30 дней.