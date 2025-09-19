Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В новом Бюджете на 2026 год финансирование программы денежной помощи для ВПЛ сократили почти вдвое. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.
Переселенцы стране не нужны: люди будут массово выезжать за границу, или на оккупированные территории
"На заседании Бюджетного Комитета обратился к Министру финансов по поводу недопустимости сокращения финансирования программы денежной помощи для ВПЛ:
2023 год – 74 млрд грн
2024 год – 58 млрд грн
2025 год – 49,5 млрд грн
2026 год – заложено 39,6 млрд грн.
Это при том, что в настоящее время количество переселенцев растет, особенно из Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины. И если эти выплаты исчезнут, люди будут вынуждены ехать за границу или даже возвращаться на ТОТ", – отмечает нардеп.
По его словам, во время рабочей встречи с Президентом нардеп лично поднимал вопрос сохранения выплат ВПЛ и глава государства поддержал продолжение этой программы.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила новую помощь для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.
Как сообщают в Минсоцполитики, государство выделяет 1 млрд грн для того, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали для ВПЛ жилье временного проживания. Важное условие – все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения.
Отмечается, что ВПЛ после эвакуации будут обеспечены дополнительным медицинским уходом. Сразу в месте временного проживания можно получить консультацию медицинского работника и в случае необходимости пройти лечение в течение 30 дней.