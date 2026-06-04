Питання повернення військовозобов'язаних громадян в Україну дедалі частіше з'являється у порядку денному Брюсселя. Європейський Союз прагне збалансувати гуманітарні принципи з потребами Києва у людському ресурсі для оборони та майбутньої відбудови. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які обмеження може створити ЄС для українських чоловіків, щоб повернути їх в Україну.

Кордон. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчій перспективі ЄС, найімовірніше, не піде шляхом примусового повернення українських чоловіків. Реалістичнішим виглядає сценарій поступового згортання спеціальних умов захисту після стабілізації ситуації в Україні. Тоді частина українців опиниться перед вибором: переходити на загальні міграційні правила або повертатися додому. Європа традиційно намагається балансувати між гуманітарними принципами та політичними інтересами, тому рішення радше стосуватимуться статусу перебування, а не силових методів повернення.

Чат-бот Gemini припускає, що ЄС обере шлях прихованого економічного та адміністративного тиску замість радикальних кроків. Прямого скасування статусу чи примусового повернення чоловіків, які вже мають документи, не буде. Це підтверджують і останні заяви Єврокомісії. Натомість обмеження торкнуться нових заявників та осіб, які перетнули кордон нелегально. Їм відмовлятимуть у спрощеній процедурі, змушуючи проходити тривалу загальну систему отримання притулку без права на автоматичне працевлаштування. Для тих, хто вже перебуває в ЄС, умови погіршуватимуться через поступове згортання фінансових виплат та закриття програм безкоштовного житла. Європа стимулюватиме перехід на стандартні робочі візи, де критерієм буде сплата податків, а не статус біженця. Зрештою, Брюссель створить умови, де легалізація без офіційної роботи стане фінансово нестерпною, що змусить частину чоловіків замислитися про повернення.

Чат-бот Deepseek прогнозує два сценарії. Перший — звуження переліку осіб, які можуть претендувати на захист, зокрема для майбутніх хвиль біженців з "безпечніших" регіонів. Другий — це перспектива посилення контролю за дотриманням візових правил на основі оновленого механізму призупинення безвізового режиму. Водночас, згідно з офіційними заявами, такі обмеження матимуть силу лише для нових заявників, а не для понад мільйона чоловіків, які вже легально проживають у Європі. Примусове повернення залишається суто теоретичним через складні юридичні процедури екстрадиції, які не застосовуються за військові правопорушення.

У підсумку, питання повернення українських чоловіків з ЄС залишається радше політичним і юридичним викликом, ніж сценарієм швидких рішень. Попри різні прогнози штучних інтелектів, усі вони сходяться в одному: примусове повернення або спеціальні санкції саме за ознакою статі виглядають малоймовірними. Найреалістичнішим шляхом для Європи може стати поступове згортання пільгових умов та перехід українців на загальні міграційні правила. Такий підхід дозволяє Брюсселю зберігати баланс між підтримкою України, гуманітарними зобов'язаннями та внутрішніми політичними інтересами, уникаючи прямих силових механізмів повернення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, з України тікатимуть сотні тисяч людей.



