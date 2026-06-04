Вопрос возвращения военнообязанных граждан в Украину все чаще возникает в повестке дня Брюсселя. Европейский Союз стремится сбалансировать гуманитарные принципы с потребностями Киева в человеческом ресурсе для обороны и будущего восстановления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие ограничения может создать ЕС для украинских мужчин, чтобы вернуть их в Украину.

Граница. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшей перспективе ЕС, вероятнее всего, не пойдет по пути принудительного возвращения украинских мужчин. Более реалистичным выглядит сценарий постепенного сворачивания специальных условий защиты после стабилизации ситуации в Украине. Тогда часть украинцев окажется перед выбором: переходить на всеобщие миграционные правила или возвращаться домой. Европа традиционно пытается балансировать между гуманитарными принципами и политическими интересами, поэтому решения будут скорее касаться статуса пребывания, а не силовых методов возвращения.

Чат-бот Gemini предполагает, что ЕС выберет путь скрытого экономического и административного давления вместо радикальных шагов. Прямой отмены статуса или принудительного возвращения мужчин, уже имеющих документы, не будет. Это подтверждают и последние заявления Еврокомиссии. В то же время ограничения коснутся новых заявителей и лиц, пересекших границу нелегально. Им будут отказываться в упрощенной процедуре, заставляя проходить длительную общую систему получения убежища без права на автоматическое трудоустройство. Для тех, кто уже находится в ЕС, условия будут ухудшаться из-за постепенного сворачивания финансовых выплат и закрытия программ бесплатного жилья. Европа будет стимулировать переход на стандартные рабочие визы, где критерием станет уплата налогов, а не статус беженца. В конце концов Брюссель создаст условия, где легализация без официальной работы станет финансово невыносимой, что заставит часть мужчин задуматься о возвращении.

Чат-бот Deepseek прогнозирует два сценария. Первый — сужение перечня лиц, которые могут претендовать на защиту, в частности для будущих волн беженцев из более "безопасных" регионов. Второй – это перспектива усиления контроля за соблюдением визовых правил на основе обновленного механизма приостановления безвизового режима. В то же время, согласно официальным заявлениям, такие ограничения будут иметь силу только для новых заявителей, а не для более миллиона мужчин, уже легально проживающих в Европе. Принудительный возврат остается чисто теоретическим из-за сложных юридических процедур экстрадиции, которые не применяются за военные правонарушения.

В итоге вопрос возвращения украинских мужчин из ЕС остается скорее политическим и юридическим вызовом, чем сценарием быстрых решений. Несмотря на разные прогнозы искусственных интеллектов, все они сходятся в одном: принудительный возврат или специальные санкции именно по признаку пола выглядят маловероятными. Реалистичным путем для Европы может стать постепенное сворачивание льготных условий и переход украинцев на общие миграционные правила. Такой подход позволяет Брюсселю сохранять баланс между поддержкой Украины, гуманитарными обязательствами и внутренними политическими интересами избегая прямых силовых механизмов возврата.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Разумкова, из Украины будут убегать сотни тысяч человек.



