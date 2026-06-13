Повернути чоловіків з-за кордону не вдасться: у Раді пояснили причини

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Кречмаровская Наталия
Українські посадовці та й сам президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що українці, які перебувають за кордоном, потрібні країні. Навіть обговорювали певні механізми повернення українських чоловіків в Україну. І нібито, це просила саме українська сторона. Однак в Раді переконані, що просто депортувати цих людей не вийде.
Повернення українців. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Єгор Чернєв зазначив, що депортувати людину можуть через якісь причини, як то кримінальне правопорушення, а не тільки через вік чи національність.
Політик висловив сумнів, що навіть якщо країни ЄС відмовлять у якихось виплатах чи підтримці чоловікам 25-60, це призведе до їх повернення в Україну.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які важелі тиску може застосувати ЄС до українських чоловіків за версією ШІ.