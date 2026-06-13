Повернути чоловіків з-за кордону не вдасться: у Раді пояснили причини

Українські посадовці та й сам президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що українці, які перебувають за кордоном, потрібні країні. Навіть обговорювали певні механізми повернення українських чоловіків в Україну. І нібито, це просила саме українська сторона. Однак в Раді переконані, що просто депортувати цих людей не вийде.

Повернення українців. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Єгор Чернєв зазначив, що депортувати людину можуть через якісь причини, як то кримінальне правопорушення, а не тільки через вік чи національність.

“Депортація через те, що вони призовного віку і за національністю українців суперечить міжнародному праву. Це суверенне право партнерів, яким чином вони розподіляють допомогу тим чи іншим верствам населення, зокрема мігрантам, зокрема українцям, зокрема чоловікам призовного віку”, — зауважив народний депутат.

Політик висловив сумнів, що навіть якщо країни ЄС відмовлять у якихось виплатах чи підтримці чоловікам 25-60, це призведе до їх повернення в Україну.

“Вони будуть шукати роботу, соціалізовуватися без цієї фінансової допомоги від держави, але навряд це буде стимулом для того, щоб повернутися. Якщо вони там вже сидять з початку війни або з середини війни — якимось чином перетнули кордон, чи виїхали за кордон задовго до початку війни і не порушували закон. Тому тут сумніваюся, що це дасть якийсь реальний ефект на повернення наших чоловіків”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які важелі тиску може застосувати ЄС до українських чоловіків за версією ШІ.