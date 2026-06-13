Вернуть мужчин из-за границы не удастся: в Раде объяснили причины

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Кречмаровская Наталия
Украинские чиновники и сам президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что находящиеся за рубежом украинцы нужны стране. Даже обсуждали некоторые механизмы возвращения украинских мужчин в Украину. И якобы это просила именно украинская сторона. Однако в Раде уверены, что просто депортировать этих людей не получится.
Возвращение украинцев. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Егор Чернев отметил, что депортировать человека могут по каким-то причинам, как уголовное правонарушение, а не только по возрасту или национальности.
Политик выразил сомнение, что даже если страны ЕС откажут в каких-либо выплатах или поддержке мужчинам 25-60, это приведет к их возвращению в Украину.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие рычаги давления может применить ЕС к украинским мужчинам по версии ИИ.