Вернуть мужчин из-за границы не удастся: в Раде объяснили причины

Украинские чиновники и сам президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что находящиеся за рубежом украинцы нужны стране. Даже обсуждали некоторые механизмы возвращения украинских мужчин в Украину. И якобы это просила именно украинская сторона. Однако в Раде уверены, что просто депортировать этих людей не получится.

Возвращение украинцев. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Егор Чернев отметил, что депортировать человека могут по каким-то причинам, как уголовное правонарушение, а не только по возрасту или национальности.

"Депортация из-за того, что они призывного возраста и по национальности украинцев противоречит международному праву. Это суверенное право партнеров, как они распределяют помощь тем или иным слоям населения, в частности мигрантам, в частности украинцам, в частности мужчинам призывного возраста", — отметил народный депутат.

Политик выразил сомнение, что даже если страны ЕС откажут в каких-либо выплатах или поддержке мужчинам 25-60, это приведет к их возвращению в Украину.

"Они будут искать работу, социализироваться без этой финансовой помощи от государства, но вряд ли это будет стимулом для того, чтобы вернуться. Если они там уже сидят с начала войны или с середины войны — каким-то образом пересекли границу, или выехали за границу задолго до начала войны и не нарушали закон. Поэтому здесь сомневаюсь, что это даст какой-то реальный эффект на возвращение наших мужчин", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие рычаги давления может применить ЕС к украинским мужчинам по версии ИИ.