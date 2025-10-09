ВПО, які є одержувачами пільг або субсидій на придбання твердого палива, у 2025 році зможуть отримати додаткову підтримку від міжнародних організацій. Сума додаткової допомоги на одне домогосподарство 19400 грн. про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Переселенці можуть отримати майже 20 тисяч гривень: як це зробити

Критерії для отримання:

▪ житло знищене або непридатне для проживання;

▪ або проживання у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях;

▪ подати заяву можуть й інші категорії, які не є ВПО та проживають на території 9 вищезазначених областей.

Заява подається до органу соцзахисту населення в паперовій формі (особисто чи поштою) або онлайн з використанням електронного підпису на поштову адресу, визначену місцевим органом управління.

Постановою Кабміну №1250 строк подання заяви на допомогу продовжено до 24 жовтня 2025 р.

Допомогу не призначать, якщо ви вже отримали допомогу на тверде паливо від міжнародних організацій на цей опалювальний сезон.

