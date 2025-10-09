ВПЛ, получающие льготы или субсидии на приобретение твердого топлива, в 2025 году смогут получить дополнительную поддержку от международных организаций. Сумма дополнительного пособия на одно домохозяйство 19400 грн. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

Переселенцы могут получить почти 20 тысяч гривен: как это сделать

Критерии для получения:

▪ жилье уничтожено или непригодно для проживания;

▪или проживание в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях;

▪ подать заявление могут и другие категории, не являющиеся ВПЛ и проживающие на территории 9 вышеупомянутых областей.

Заявление подается в орган соцзащиты населения в бумажной форме (лично или по почте) или онлайн с использованием электронной подписи на почтовый адрес, определенный местным органом управления.

Постановлением Кабмина №1250 срок подачи заявления в помощь продлен до 24 октября 2025 г.

Помощь не назначат, если вы уже получили помощь на твердое топливо от международных организаций на этот отопительный сезон.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков возмущается происходящим в Верховной Раде, а также действиями президента Украины Владимира Зеленского. Он отмечает, что права ВПЛ с оккупированных территорий должны быть равными со всеми другими переселенцами.

"Неужели в Парламенте не найдется хотя бы 226 депутатов, готовых защищать интересы людей!? В сессионном зале принимаются законы, которые не решают никакую реальную проблему, а даже могут создавать новые. Верховная Рада тратит время на второстепенные темы пока так и не принятыми остаются решения, в которых нуждаются тысячи украинцев, потерявших жилье, бизнес, имущество из-за войны! Но даже принятые важные законы месяцами лежат без подписи президента! Например, законопроект, приравнивающий права людей, потерявших жилье на временно оккупированных территориях, к живущим на территории свободной Украины и позволяющий им получить компенсацию", – возмущается нардеп.