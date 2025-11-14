"Мене це вибішує": українка назвала п’ять речей, які найбільше дратують в Португалії

Переїзд до іншої країни майже завжди супроводжується культурним шоком, і навіть роки життя за кордоном не гарантують повної адаптації. Українка Валентина, яка давно мешкає в Португалії, поділилася п’ятьма речами, до яких так і не змогла звикнути.

П’ять речей, які дратують українців у Португалії

Українська блогерка Валентина опублікувала в TikTok відео про 5 речей, до яких вона не може звикнути в Португалії.

Черги на касі

Найбільшим роздратуванням жінка називає ситуацію в магазинах. За її словами, у Португалії цілком нормально, коли покупець і касир довго розмовляють, навіть якщо стоїть черга з десятків людей на касі.

"Не просто черги на касі, а коли на касі дуже багато людей, а покупець і касир розмовляють. Вони тупо розмовляють хвилин десять, і в черзі всі терпляче стоять, і ніхто не робить ніякого зауваження", – поскаржилася українка.

Запис до лікаря

Другим викликом для українки став запис до лікаря. Щоб потрапити на прийом, особливо до стоматолога, потрібно записуватися щонайменше за місяць. Хоч такий підхід є нормою для місцевої системи охорони здоров’я, але для багатьох українців виглядає незвичним.

Черги з талончиками

Звичка ставати у "живу" чергу в Португалії не працює. У більшості місць, зокрема на пошті, у лікарні й навіть у супермаркетах потрібно брати спеціальний талон.

"Я часто ставала у чергу автоматично, а потім згадувала, що я в Португалії і не взяла цей талон. Виходжу, беру талон і займаю знову чергу", — розповідає жінка.

Холодні ночі попри теплий клімат

Попри м’який клімат і багато сонячних днів, ночі та ранки в Португалії можуть бути дуже холодними. Це особливо відчутно взимку, коли багато будинків не мають центрального опалення, а вологість робить прохолоду ще відчутнішою.

Футбол всюди

Останнім пунктом українка назвала португальську любов до футболу. За її словами, у вихідні чи вечорами заклади заповнюються фанатами, і спокійно посидіти у кав’ярнях так, як в Україні, майже не реально.

